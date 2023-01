LIVE Berrettini-Murray | Australian Open 2023 in DIRETTA | giocatori in campo per il riscaldamento sulla Rod Laver Arena | tra poco il via

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:11ha giocato un solo torneo in avvicinamento al grande Slamo, uscendo sconfitto al primo turno del tabellone di Adelaide contro il poi finalista americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-7(3) 6-3. Esperienza e talento sono le due armi principali del tennista scozzese, l’incognita principale per lui sarà il fisico, soprattutto in una partita al meglio dei 5 set. 04:09che hanno effettuato l’ingresso in! E’ in atto la sospensione per eccessivo caldo sugli altri campi, per questo sul centrale di Melbourne hanno deciso di chiudere il tetto e giocare nelle medesime condizioni di una sessione serale, con le luci accese e il sole che non fa più capolino nell’. 04:08 Andy ...