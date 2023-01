(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Torna a spingere l’ex n.1 al mondo e tornano gli errori con il dritto del n.1 italiano. 30-15 Perfetto lo scozzese a chiudere con il dritto dopo due salvataggi estremi del. 15-15 In corridoio il dritto di. 15-0 Alla prima occasione di spingere con il dritto arriva purtroppo l’errore da parte di Matteo. 3-3 Game! Serve & volley sulla seconda senza titubanze. 40-0 Secondo ACE consecutivo stampato dal romano. 30-0 Sedicesimo ACE della partita del. 15-0 Bravissimoa seguire il suo attacco, ancora più bella la volée bassa di rovescio su cui, non più brillantissimo, non riesce ad arrivare. 2-3 Game! Corsa impressionante in avanti ...

Impegni anche per Paolini, Stefanini e Bronzetti- MURRAY 3 - 6, 3 - 6, 6 - 4, 2 - 2I risultati di oggi degli italiani Giorgi - Pavlyuchenkova 6 - 0, 6 - 1 Schmiedlova - Trevisan ...ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - Martincova a seguire: Sebov - Garcia a seguire:- Murray Ore 9:00: Zidansek - Jabeur ... LIVE Berrettini-Murray 3-6 3-6 6-4 2-3, Australian Open 2023 in DIRETTA: quarto set che segue i servizi, l'azzurro prova l'impresa Seconda giornata degli Australian Open in forte ritardo per la pioggia Matteo Berrettini sotto due set a uno con Murray (3-6, 3-6, 6-4). Bellucci in campo con Bonzi, più tardi Fognini-Kokkinakis.