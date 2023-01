LIVE Berrettini-Murray 3-6 3-6 1-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro è in grossi guai | si seguono i servizi nel terzo set

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Game! “Sano” tiene in vita le speranze del! AD-40o vincente dell’italiano. 40-40 Parità, altro dritto facile in uscita dalo sbagliato dal n.14 al mondo. AD-40 Vantaggio interno, prima e schiaffo al volo delcon il passante del n49 al mondo che non rientra in campo. 40-40 Con una prima a 208 km/h e una risposta lunga di millimetririmane in vita in questo match. 40-AD Gira la racchetta sul dritto erisponde tra i piedi del, seconda palla break del game per il britannico. 40-40 Sempre in accelerazione con il dritto il romano, che annulla una palla break pesantissima. 40-AD Palla ...