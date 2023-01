LIVE Berrettini-Murray 3-6 0-1 | Australian Open 2023 in DIRETTA | un set e un break di vantaggio per lo scozzese

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Larga di un soffio l’ennesima difesa dello scambio del britannico, che gioca sulle ali dell’entusiasmo in una partita fino ad ora perfetta per lui. 30-0 Servizio e smash. 15-0 ACE del romano, ma anche in questo secondo set si gioca sui turni di servizio del britannico. 0-2 Game! Para la risposta losu una sassata di Matteo, con poi la seconda cannonata di fila che finisce in corridoio. 40-30 Perfezione tattica dell’ex n.1 al mondo; prima, dritto lungolinea e smash. 30-30 Finalmente il romano detta legge con il dritto in uno scambio. 30-15 Corre in avanti benissimo, che anche fisicamente sembra tirato a lucido. La palla corta di Matteo è ancora una volta poco sensata, grande difficoltà in campo per ...