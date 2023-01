LIVE Berrettini-Murray 2-5 | Australian Open 2023 in DIRETTA | due occasioni di contro break non sfruttate da Matteo | che ora serve per rimanere nel set

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0piede vincente in uscita dal servizio della testa di serie n.13 del torneo. 30-0 Prima e demi-volée inbalzo favolosa dell’azzurro che fa una cosa complicatissima. 15-0 Inizia con un ACE esterno il game di. 2-5 Game! Si scambia sempre solo sulla diagonale di rovescio, questa volta è lo scozzese a trovare la curva vincente con il passante di dritto. In questo gioco ci sono stati però segnali di risveglio da parte dell’azzurro. AD-40 Servizio vincente dello scozzese che trova un angolo esterno imprendibile. 40-40 Si salvaannullando anche la seconda pallacon il quarto ACE della sua partita. 30-40 Servizio e dritto incrociato inpiede ...

ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - Martincova a seguire: Sebov - Garcia a seguire:- Murray Ore 9:00: Zidansek - Jabeur ...Sempre tre azzurri in Top - 20:(14), Sinner (16) e Musetti. Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA AL N°1 DEL MONDO Il ... LIVE Berrettini-Murray: si gioca la super sfida sul centrale di Melbourne Alla Rod Laver Arena l'incrocio più intrigante del primo turno. L'azzurro ha vinto gli ultimi tre scontri diretti ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 sulla Rod Laver Arena.