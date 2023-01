Lisa Marie Presley | l' ultima intervista ai Golden Globe prima della morte è preoccupante VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023)di, avvenuta il 12 gennaio, la figlia di Elvis aveva presenziato ai2023, ma il suo strano comportamento nel corso di un'sul red carpet aveva destato numerose preoccupazioni. Nei giorni scorsi si è purtroppo spenta a soli 54 anni, figlia del leggendario Elvis e di Priscilla. La causa del decesso è stata un infarto nella sua dimora in California. Le sue precarie condizioni di salute avevano già destato preoccupazione durante iquando, nel corso di un', è andata via in maniera molto brusca e strana. "Ho capito da ...