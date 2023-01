Lione | Boateng in uscita | tre destinazioni per giugno

(Di martedì 17 gennaio 2023) Jeromenon rinnoverà con il. Il giocatore ex Bayern è in scadenza a2023 e, come riporta Sky Deutschland,...

numero-diez.com

Jerome, difensore del, non prolungherà il contratto. Il tedesco ha dunque parlato del suo futuro Jerome, difensore del, non prolungherà il contratto. Il tedesco ha dunque parlato ...Commenta per primo Jeromelascerà ila fine stagione e ha parlato del suo futuro a Sky Sport Deutschland: ' Ho notato che molti tifosi vogliono che torni all'Amburgo . Sono molto contento di questo e posso solo ... Jerome Boateng annuncia che non rinnoverà con il Lione Jerome Boateng, difensore del Lione, non prolungherà il contratto. Il tedesco ha dunque parlato del suo futuro Jerome Boateng, difensore del Lione, non prolungherà il contratto. Il tedesco ha dunque p ...Jerome Boateng lascerà il Lione a fine stagione e ha parlato del suo futuro a Sky Sport Deutschland: "Ho notato che molti tifosi vogliono che torni all'Amburgo. Sono molto contento di questo e posso s ...