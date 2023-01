L' inflazione nel 2022 è al +12 | 1% per le famiglie più povere

Il Sole 24 ORE

...di Morningstarcorso del quarto trimestre conferma l'interesse verso i prodotti azionari core, senza dimenticare i tematici. Inoltre, gli investitori cercano anche di proteggersi dall'...Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska,suo intervento al forum economico mondiale ...ci troviamo dove i carri armati possono colpire le centrali nucleari Cosa succede all'... Inflazione +0,3% a dicembre e +11,6% annuo, confermato +8,1% nel 2022 Roma, 17 gen. Nel 2022 l'impatto dell'inflazione, misurata dall'Ipca, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa e raggiunge il +12,1% contro il +7,2% per quelle… Leggi ...La persistenza di fattori critici, come inflazione e shock energetico, si rifletterà però in una stagnazione dei conti economici nel 2023-2024 con effetti diversificati tra i settori: tra i più ...