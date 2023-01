Liga | giornata 17 | Atlético fermato sul pari | Siviglia ko

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella17 dellala Real Sociedad vince il derby basco contro l’Athletic Bilbao e si conferma in zona Champions League, mentre l’vienesul pareggio dall’Almeria.ko a Girona, l’Elche torna a muovere la classifica dopo diverse sconfitte. Rinviate ai giorni 1-2 febbraio le sfide Betis-Barcellona e Real Madrid-Valencia per l’impegno di queste quattro squadre nella Supercoppa di Spagna. Si tratta delle stesse sfide che si sono disputate nella semifinale del torneo, poi vinto dai blaugrana che hanno battuto 1-3 i blancos di Ancelotti.17: Celta-Villarreal 1-1, Almeria-1-1, Real Sociedad-Athletic Bilbao 3-1, Girona-2-1 Nell’anticipo diil ...

Il programma dellasi aprirà nella notte con la partita Leon - Necaxa diMX delle ore 04.05. Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine COPPA ITALIA 21.00 Napoli - Cremonese ...Commenta per primo Si chiude stasera la 17esimadi, con il campionato spagnolo giunto quasi al giro di boa. Sfida salvezza in scena allo Stadio Nuovo Mirandilla di Cadice tra gli uomini di Sergio Gonzalez e l'Elche di Pablo Machin : ... Formazioni Liga 18a giornata 2022/2023 Cadice-Elche è una partita della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Ospiti mai vittoriosi dopo ben 16 giornate, gli andalusi vogliono approfittarne per conquistare tre punti importanti in chiave salvezza ...