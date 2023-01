(Di martedì 17 gennaio 2023) Questa domanda è al centro di meme che circolano online; ricorre spesso nelle conversazioni tra lettori e assilla ogni compratore che non riesce a fermarsi con i nuovi acquisti. Una parolase rappresenta la svolta

WIRED Italia

Robbie Williams è irresistibilemette in gioco le sue fragilità equella che porta ... Nei suoi dueè stato Chris Heath (già brillante biografo dei Pet Shop Boys) e nei suoi album ..."Passo molto tempo a casa fra i miei. Ma ho sempre avuto la vocazione di fare qualcosa per la comunità. Propriovengo da fuori sono in grado di dare una boccata d aria fresca e idee. Se ... Libri: perché li accumuliamo senza leggerli La risposta definitiva dal Giappone