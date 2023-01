Libia | Al-Anani Arab Center | “Egitto e Turchia cruciali | ma prima accordo tra fazioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – La soluzione alla crisi libica passa per untra tutti gli attori regionali e internazionali interessati al dossier, in particolareche hanno “un ruolo cruciale”, ma senza una “volontà” dei Paesi interessati e un “dialogo globale e costruttivo” tra lelibiche “nulla cambierà”. Lo afferma all’Adnkronos Khalil al-, ricercatore senior all’Washington e professore di Scienze politiche al Doha Institute, mentre l’Italia ha proposto un Patto per la stabilizzazione della, che coinvolge tutti i Paesi dell’area mediterranea, con al centro l’iniziativa dell’inviato Onu, Abdoulaye Bathily. Qualsiasi soluzione alla crisi libica “deve passare attraverso untra diversi ...