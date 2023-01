(Di martedì 17 gennaio 2023) Il nuovogaming LGnominato displaydeldiofCon una frequenza di aggiornamento di 360 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo, il25GR75FGpresentato in occasione dell’importante competizione EMEA che si terrà a Gennaio. Infatti il nuovogamingTM di LG Electronics (modello 25GR75FG) è stato nominato displaydelEMEAdiof(LEC). Il nuovofarà il suo debutto durante l’imminente stagione del LEC, che inizierà questo fine settimana. Supportando i giocatori ...

tuttoteK

'Il nostro incredibile display ad alte prestazionial centro dell'azione quando le migliori squadre della regione EMEA si sfideranno per la vittoria. LGcontinuerà a sostenere LEC e a ...Grazie al pannello, le vostre prestazioni durante le sessioni di gioco saranno sempre al ... per i quali ogni gameplayfluido, anche i più intensi e movimentati. È poi compatibile con l'... LG UltraGear sarà il monitor ufficiale del campionato League of Legends 2023