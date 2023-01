Levante-Atletico Madrid mercoledì 18 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Colchoneros mpegnati al Ciutat de Valencia

Leggi su infobetting

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il momento non troppo felice dell’si prolunga e non sembra vedersi la fine: ogni tanto arriva qualche buon risultato ma inon sembrano riuscire a tirarsi fuori da una mediocrità che potrebbe caratterizzare tutta la stagione. Domenica, i Rojiblancos hanno preso un punto in casa dell’Almeria, risultato che non può soddisfare Simeone: InfoBetting: Scommesse Sportive e