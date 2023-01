L' Europa chiude in recupero | scommette su frenata della stretta Bce Milano torna a livelli pre-guerra

la Repubblica

In, segnali positivi dall'inflazione tedesca ...Confesercenti segnala che l'inflazione rallenta a dicembre, ma il 2022 sicomunque con un ... ed è stato il Paese più colpito dalla crisi energetica in. Nonostante le ipotesi ottimistiche ... Le Borse di oggi, 13 gennaio. Europa chiude positiva nonostante l ... Il punto militare 335 | In un nuovo libro i dettagli della missione a Kiev della delegazione americana, che ha fornito il piano d’attacco russo. Ora è possibile un nuovo incontro fra Burns e Naryshkin ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...