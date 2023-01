L' errore storico di M' Bala Nzola

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 gennaio 2023) C'era un tempo nel quale esisteva una categoria di attaccanti ai quali non era richiesto il gol, o meglio ciò che contava nel giudizio che si dava nei loro confronti non era tanto il numero di reti fatte in un anno, quanto la quantità di spazi occupati e sottratti ai difensori. Corpi capaci di essere presenza, un perfetto diversivo che facilita il compito dei compagni. Era un tempo, quello, nel quale si segnava meno e le partite finivano, spesso, poco a poco. Erano questi giocatori buoni, ottimi, per squadre che avevano l'obbiettivo di raggiungere il più presto possibile i punti necessari per la salvezza o per quelle che ambivano a restare appese il più possibile al sogno di un approdo alla Coppa Uefa. Erano i Walter Speggiorin e i Domenico Penzo, i Nicola Zanone e i Paolo Monelli, gente capace di segnare, ma soprattutto abile a creare i presupposti per i gol altrui. Fosse nato allora, ...