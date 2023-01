LA NAZIONE

La soddisfazione del magistrato che, con i colleghi Chelazzi, Crini e Vigna, ha ottenuto le condanne per organizzatori ed esecutori degli attentati del '93. 'Chiuso un ...... " [...] Il capomafia trapanese è stato condannato all'per decine di omicidi, [...per associazione mafiosa che nel 2004 si mise a disposizione del SISDE per la cattura del- ... L’ergastolo al super latitante Nicolosi, il pm che lo incastrò "La giustizia è lenta ma arriva" La soddisfazione del magistrato che, con i colleghi Chelazzi, Crini e Vigna, ha ottenuto le condanne per organizzatori ed esecutori degli attentati del ’93. "Chiuso un capitolo" ..."La storia di Matteo Messina Denaro ha solidi legami con la Confederazione e con personaggi attivi nel nostro Paese, almeno in passato" - L'intervista all'esperto ...