L’Empoli scatta verso la salvezza | la Sampdoria… alza le mani

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si è conclusa la 18esima giornata del campionato di Serie A, importante scatto dellamentre la situazione della Sampdoria è sempre più delicata. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0, la squadra di Stankovic è stata beffata nel finale con il gol del pareggio annullato per un fallo di mano.si schiera con l’ex Caputo e con Satriano, la Sampdoria risponde con Gabbiadini e Lammers. La prima occasione è proprio per Caputo,prova a spingere alla ricerca del vantaggio. Grande occasione per la Samp, ma Vieira sbaglia il passaggio decisivo. Audero respinge su Ebuehi, al 28? la traversa di Leris. La Samp spinge e si registrano occasioni con Caputo e Vieira, ma a passare è: angolo di Marin sul primo palo e Ebuehi supera Audero in uscita. ...