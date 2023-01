“Lei è mia figlia…” Belen Rodriguez è nera | furia dopo il fattaccio su Luna Marì | il video incriminato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)paparazzata con, è polemica. Si sa, i paparazzi fanno questo: inseguono ovunque i vipponi e li immortalano, in qualsiasi situazione si trovino. Più volte personaggi famosi hanno reagito malamente di fronte alle insistenze dei fotografi arrivando perfino alle mani. Stavolta la showgirl è stata beccata al parco insieme alla figliada Whoopses e ha pubblicato unsul proprio profilo Instagram. Proprio susi era concentrata l’attenzione dei telespettatori del GF Vip che erano convinti che Antonino Spinalbese avesse lasciato la casa solo per vedere la figlia. In realtà l’hair stylist ha dovuto affrontare una piccola operazione chirurgica per una cisti. Al suo ...