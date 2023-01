Lega | richiesta archiviazione Metropol | ' nessun pubblico ufficiale | guerra blocca rogatoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Incontri, email, chat. La procura di Milano è riuscita a ricostruire circa "40 riunioni" tra gli indagati e alcuni esponenti russi che si sono tenuti tra il 19 aprile 2018 e l'8 luglio 2019 - sia in Italia (tra Milano e Roma) che a Mosca - con l'obiettivo di portare a termine affari a favore della. E' la tesi, che non ha trovato riscontri, della procura di Milano che dopo tre anni e mezzo ha chiesto l'per Gianluca Savoini, fondatore dell'associazione Lombardia-Russia ed ex portavoce del ministro e segretario dellaMatteo Salvini, per l'avvocato d'affari Gianluca Meranda (figura di "significative ambiguità") e per l'ex bancario Francesco Vannucci, indagati per corruzione internazionale per l'affare russo dell'hotel. Al centro dell'incontro d'affari a Mosca ...