L' effetto boomerang dell' abbattimento selettivo dei cinghiali

Leggi su agi

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Abbattere un cinghiale matriarca è come dire a tutte altre femmine del branco di predisporsi da subito a procreare in sua vece, facendo crescere la famiglia del gruppo di appartenenza. È una predisposizione etologica di questa specie: sostituire subito chi è venuto a mancare, e mettendosi a disposizione dei maschi per divenire gravide di futuriè la mossa per eccellenza che la specie ha studiato per non estinguersi. È la constatazione che ormai da anni e anni gli animalisti e ambientalisti hanno acquisito e cercano in tutti i modi di far presente a chi ha potere decisionale in merito alle campagne di, quello che nasce come finalizzato al contenimento numerico degli esemplari. Si pensava di limitarne il numero con questa pratica, e invece in 30 anni, da quando c'è, iin ...