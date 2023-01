La Gazzetta dello Sport

James firma 48 punti, 9 assist (0 palle perse) e 8 rimbalzi e trascina i suoi Los Angeles Lakers (20 - 24) al successo interno contro gli ...... Lakers battuti a domicilio all'overtime ROMA - Va a Luka Doncic il duello tra campioni con... Un Lillard(50 punti in 41 minuti di impiego) trascina al successo i Cleveland Cavaliers, ... LeBron scatenato: guarda L.A. Lakers-Houston Celtics e Grizzlies battono Charlotte e Phoenix, Warriors e Bucks ok contro Washington e Indiana. Utah vince senza Fontecchio ...Spettacolo a Los Angeles: Lakers-76ers sembra una sfida di playoff, con LeBron ed Embiid in forma straordinaria ...