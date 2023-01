Le sei donne e il pizzino alla fidanzata | «Non so come sono finito in questo labirinto»

Corriere della Sera

Ferrari Come direbbe Shakira,più una Twingo con le ruote bucate e il cambio manuale". Peccato ... Ha raccontato d'essere cresciuto circondato da, avendo perso suo padre quando era molto ...Lo spettacolo della compagnia "il Teatro dei Superpoteri", vede come protagoniste in scena: Monia Frapiccini, Ida Angelici, Laura Bonicalzi, Patrizia Gabbanelli, Sabina Cingolani, Stefania ... Le sei donne della vita di Messina Denaro (e una mai vista). A una fidanzata scrisse: «Non so come sono... Lo storico spiega come e perché in Italia solo decine o poche centinaia di persone sono scese in piazza lo si deve anche alla storica simpatia che persiste per il feroce antiamericanismo degli ayatoll ...Sono ancora gravissime le due donne ricoverati ieri dopo il terribile incidente avvenuto in via Attilio Friggeri ...