Le priorità del semestre di presidenza svedese del Consiglio Ue

il Resto del Carlino

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha presentato oggi a Strasburgo, davanti alla plenariaParlamento europeo, ledella presidenza di turnoConsiglio Ue che il suo governo eserciterà in questo primo semestre dell'anno. Kristersson ha affermato che la primaper la ...... forse un atteggiamento simile avrebbe anche pagato in un mondo spietato come quellocinema ... mi sono chiesto 'Ne vale la pena' O forse dovrei rivedere le miee smettere di lavorare con ... Strade e infrastrutture Le priorità del Comune