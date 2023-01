Le prime parole di Lorella Cuccarini a Cricca | dopo il rientro ad Amici 22

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come, ormai, ben sappiamo, domenica 15 gennaio, per la prima volta nella storia del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, uno degli allievi è stato riammesso all’interno della scuola più famosa d’Italia, quella di22. Ovviamente, facciamo riferimento a Giovanniche può ancora sperare nel suo sogno e, dunque, puntare un posto per i serali.il suo ingresso, il ragazzo ha incontrato la sua profcon la quale ha avuto modo di confrontarsi. Ecco cosa gli ha detto. Ledia GiovanniDurante l’incontro con la sua prof, Giovanniha palesato le sue intenzioni di voler proseguire – con la testa sulle spalle – questa sua esperienza ...