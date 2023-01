Le piazze contro la riforma di Netanyahu | perché in Israele monta la protesta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Erano in migliaia anche lo scorso sabato 14 gennaio sotto la pioggia battente di piazza Habima a Tel Aviv, ma anche a Gerusalemme e Haifa, a manifestareil progetto didel sistema giudiziario proposto dal governo di Benjaminentrato in carica solo il 29 dicembre scorso. Un passo che, a detta dei InsideOver.

Tiscali Notizie

...è a fianco delle donne e degli uomini che in Iran stanno protestando coraggiosamentela ... come lo siamo noi, scendono nelle strade e nelleper rivendicare il diritto al rispetto delle ......da squadre di aranceri a piedi che combattono " sprovvisti di qualsiasi protezione "i ... divisi in pariglie (2 cavalli) e tiri a quattro (4 cavalli), si alternano all'interno delleper ... Oltre 100mila persone nelle piazze contro le riforme di Netanyahu. Herzog: 'Paese lacerato' osservatori contro la pena di morte e sindacati. Non un movimento unico e organizzato, dunque, ma tante realtà che stanno facendo sentire la propria voce, a livello cittadino e nazionale Ad affollare ...E Giuseppe Garibaldi, di che partito è Dopo il padre della lingua italiana, Dante Alighieri, anche un padre della patria finisce nel tritatutto dello scontro politico. Tutto nasce dalla semplice cita ...