Le Pensée Sauvage approda al Domaine de Murtoli in Corsica 

(Di martedì 17 gennaio 2023) In Corsica, nota anche come isola delle quattro stagioni per la perfetta alchimia di montagna e mare, c'è una tenuta di duemilacinquecento ettari con sette chilometri di spiagge, calette e venti bergèrie (ville) restaurate con cura estrema da artigiani specializzati rispettando i canoni della tradizione locale e ognuna con parco, una cucina attrezzata, soggiorno, sala da pranzo e una piscina scavata nella roccia con vista panoramica. All'estremo Sud della Corsica, infatti, tra Sartène e Bonifacio, incastonato tra il mare, la macchia e le montagne, sorge ilde, che offre una visione originale di un hotel di alta gamma, in un ambiente intatto, di una bellezza incontaminata e selvaggia. Di dimensioni differenti, ogni villa è una realtà a sé stante ma tutte immerse nella splendida macchia mediterranea e con le finestre che danno sul mare. ...