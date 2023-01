Le parole di mister Zanetti al termine di Empoli-Sampdoria

Mondo Udinese

Como 1907 dalla finestra di mercato arriva un nuovo acquisto per il team cittadino diLongo. Como 1907 il talento offensivo classe 2001 è già a disposizione: "Per me è una grande ...prime...Il tecnico ha sovente spesoimportanti sul difensore giallazzurro ritenendolo un talento ... do il 100% in allenamento e illo sa. Il mio obiettivo è quello di dare una mano alla squadra ... Udinese – L’ex Jajalo subito decisivo: ecco le parole del nuovo mister Napoli-Cremonese, la decisione di mister Luciano Spalletti spiazza i tifosi: domani può accadere l'inaspettato, manca solo l'ufficialità.Un pareggio per ripartire, un punto che ha permesso di tornare a muovere la classifica e che può fare certamente comodo anche perché ottenuto in casa di una delle dirette concorrenti. Lo 0-0 del Piera ...