(Di martedì 17 gennaio 2023) Un migliaio di chilometri separano Bergamo e Hannover, città della zona centro-nord della. A differenza di altri centri, specialmente nel sud del paese, nella capitale della Bassa Sassonia la percentuale di italiani è piuttosto bassa. Uno, però, è comunque diventato famoso: si chiama Nicolò, ha appena 18 anni ed è uno dei talenti che sta proponendo il calcio tedesco. L’attaccante classe 2004 è nato a Cagliari ed è cresciuto a Gubbio, ma ha un forte legame con Bergamo, dovuto sia alledella madre, bergamasca doc, ma anche di papà Emanuele, che a Bergamo ci è arrivato nel 1991, allora diciottenne, per giocare nell’Atalanta. Ex terzino sinistro, ha vestito il nerazzurro tra il 1991 e il 1997 in una trentina di occasioni, giocando anche con continuità in Serie B e vincendo con la Primavera il Torneo di Viareggio ...

Le origini bergamasche e i gol a raffica: in Germania brilla l'italiano Tresoldi Papà Emanuele ha giocato nell'Atalanta tra il 1991 e il 1997 e la mamma è di Bergamo: la famiglia vive ad Hannover dal 2017, Nicolò ha conquistato anche la nazionale giovanile ...