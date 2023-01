Le nuove maglie adidas dell' Italia raccontano chi siamo

(Di martedì 17 gennaio 2023) I momenti più importantia Nazionale, nella nostra memoria collettiva, sono legati alle vittorie. L'ultima, agli Europei del 2021, e prima ancora i Mondiali del 2006. Il passato è rassicurante, ma il futuro è eccitante: proprio come la nuova magliarealizzata da. Si tratta di un momento epocale: dopo vent'anni di sponsorizzazione Puma, la Nazionalena ha un nuovo fornitore tecnico. Il brande three stripes era già stato partner degli azzurri, quando era ancora vaga e non del tutto precisata la definizione di kit supplier: negli anni Settanta, tra il Mondiale di Germania Ovest e quello in Argentina. Poi le stradea Figc e disi sono separate, con la nostra Nazionale che ha vestito una lunga lista di brand, ...

Dopo 20 anni c'è un nuovo sponsor tecnico per le Nazionali di calcio. Con una campagna intitolata 'The Search - La Ricerca', adidas ... La nuova maglia Home sarà indossata sul campo domani, mercoledì 18 gennaio, nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto ...