Le intercettazioni | il tumore | il database | così hanno preso Messina Denaro

La Sicilia

Il boss è stato fermato alla clinica La Maddalena di Palermo, era lì per curare un, non ha ... Preso! Qn: IL PADRINO - Atto finale Il Fatto: Senza lesarebbe ancora latitante ...... con il volto stanco, conseguenza delle terapie a cui era sottoposto per unal colon per il ... Nessuna soffiata all'origine del blitz, ma un'indagine "pura", fatta cone ... Le intercettazioni sul tumore, la clinica, il nome falso e il fiancheggiatore: così si è arrivati a Matteo Messina Denaro È stata strappata la maschera a Matteo Messina Denaro. Dopo trent’anni l’uomo che si è macchiato le mani di sangue per decine di omicidi, il mafioso che ha… Leggi ...Secondo quanto è emerso dalle indagini che hanno portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra latitante da 30 anni, a ...