Le immagini della carta di identità usata da Matteo Messina Denaro e la risposta ai carabinieri

(Di martedì 17 gennaio 2023) Aveva già fatto il tampone e aspettava gli altri esami prima di sottoporsi alla chemio. Il boss mafioso era stato operato nel 2021 per alcune metastasi al fegato. Un percorso clinico che era ...

Sky Tg24

Intanto i carabinieri hanno diffuso lecarta di identità sequestrata dopo l'arresto. Il boss era un geometra Il capomafia aveva assunto il nome di Andrea Bonafede, nato a ...... PresidenteFondazione Tancredi di Barolo - MUSLI (MuseoScuola e del Libro per l'...ha messo a disposizione i materiali storici del fondo Pinocchio per le ricerche e il reperimento... Matteo Messina Denaro, il momento dell'arresto del boss. VIDEO ESCLUSIVO SKY TG24 Oggi, 17 gennaio, si celebra Sant'Antonio Abate. Vediamo insieme la vita e il culto nel Cilento. Molte persone sono legate alla figura di Sant'Antonio ...Fotografia e fotogiornalismo: torna il ciclo di incontri su storia, estetica ed etica per avere più consapevolezza ...