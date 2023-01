”Le Iene” | scandalo in Vaticano | parla per la prima volta in esclusiva il Cardinale Angelo Becciu

agenzia giornalistica opinione

Una storia che ha destatoe che è tutt'ora richiede ulteriori indagini, e per la quale sono in corso accertamenti anche da parte del Ministero. Inoltre i giornalisti de Leandranno ad ...Erano tutti arrabbiati come dellee non hanno raccontato neanche a me. Avete passato il weekend a chiedermi, ma non lo so' - ha continuato il conduttore. Nel corso della trasmissione radiofonica,... ITALIA 1 - “ LE IENE ”: « SCANDALO IN VATICANO, PARLA IL ... STASERA, IN ESCLUSIVA E PER LA PRIMA VOLTA IN TV A “LE IENE” SCANDALO IN VATICANO: PARLA IL CARDINALE ANGELO BECCIU. “La pubblicazione delle chat Servivano solo a mettere in cattiva luce me e la mia ...Nella puntata in onda stasera, Belen, Mammucari e gli inviati affrontano tanti casi scottanti. A partire da quello del coach olistico sospettato di violenze.