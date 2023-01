Le Graet | arrivano conferme | aperta inchiesta per molestie sessuali

TUTTO mercato WEB

A inizio gennaio vedrà il presidente Leper annunciare la decisione. Non è una cosa che si ... Dalla Franciaimportanti aggiornamenti sull'intreccio con Zidane. Francia, intreccio ...Il futuro del tecnico è in bilico dopo il ko ai rigori contro l'Argentina.le parole del numero uno della Federazione e di MacronInfortuni continui fino alla fine. Il ... Noel Le, ... Arrivano le scuse di Le Graet: "È stato un malinteso, ho grande considerazione di Zidane" MilanNews.it foto di Daniele Buffa/Image Sport Come riporta questa mattina Repubblica, il presidente della federazione calcistica francese Noel Le Graet è stato sospeso dalla sua carica dopo le offese ...“Mi ha invitato nel suo appartamento, quando sono arrivata c'era lo champagne. Sono abbastanza sorpresa ma resto. Parliamo di calcio femminile, poi mi dice chiaramente che se fossimo stati più vicini, ...