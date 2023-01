Le dichiarazioni fuori luogo del pm Clasie e l’assurda idea della mafia che controlla metà del Pil italiano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nel giorno dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro abbiamo letto con sorpresa l’intervista concessa dal pm belga Michel Claise al Fatto Quotidiano. Claise è il magistrato responsabile del Qatargate, quindi le sue parole hanno un peso specifico elevato. Ebbene: alcune sue affermazioni, semplicemente, non stanno né in cielo né in terra. Dice Claise: «In Italia, mafie ricchissime stanno comprando una dopo l’altra tutte le aziende che stanno fallendo: il cinquanta per cento dell’economia è attualmente nelle mani di mafie come ’Ndrangheta e Cosa Nostra. La situazione si è aggravata con la crisi del 2008 e ora con la pandemia di Covid». Fare una simile affermazione significa non avere la minima contezza dei numeri né delle evidenze. Il Pilè di circa milleottocento miliardi di euro, tenendo conto anche di una componente di circa l’undici per cento di ...