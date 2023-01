Le condizioni di Matteo Messina Denaro sono compatibili con il carcere Meloni | Nessuna trattativa

Leggi su agi

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - "Siamo orgogliosi del lavoro fatto questa mattina che conclude una attività lunga e complicatissima, perché abbiamo catturato l'ultimo stragista che ha partecipato alla stagione stragista del 1992/1993. Era un debito con le vittime di quegli anni e questo debito è stato parzialmente saldato. Ovviamente la mafia non è sconfitta ma il fatto che la gente ha fatto gesti di giubilo applaudendo e abbracciando i carabinieri ci lascia ben sperare. Un gesto importante per una città come Palermo". Non si lascia trasportare dai facili entusiasmi il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, ma oggi è certamente una data storica per Palermo, e per l'intera nazione. Al pari del 15 gennaio 1993 (arresto di Toto' Riina) e dell'11 aprile 2006 (arresto di Bernardo Provenzano). Questa mattina infatti, con un blitz coordinato al millesimo di secondo,...