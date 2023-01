Lazio | si raffredda la pista Pellegrini

(Di martedì 17 gennaio 2023) Rallenata la trattativa per il trasferimento di Lucadalla Juventus alla. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, lanon ha ancora fatto passi in avanti ufficiali per il trasferimento di Lucadalla Juventus. Il club biancoceleste è infatti interessato al terzino attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte, ma non si è comunque ancora mossa. Vedremo se nelle prossime settimane di calciomercato le cose cambieranno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

