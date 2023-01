Lazio | Romero richiesto in A

TUTTO mercato WEB

... Maximiano (23 anni), Gila (22), Marcos Antonio (22), Cancellieri (20), Luka(18) devono trovare più spazio. Senza investimenti di altro tipo, i giovani possono essere la salvezza della. ...Allenatore: Dionisi(4 - 3 - 3): Provedel 6; Hysaj 6, Casale 6.5 (44 st Patric s.v.), ... Adamonis, Maximiano, Fares, Patric, Radu, Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Pedro,. ... Lazio, il Lecce ha chiesto il prestito di Romero ma è incedibile e punta al rinnovo Luka Romero ha ricevuto alcune richieste di prestito dalla Serie A. Il Lecce si è fatto avanti per l’argentino, di proprietà dei biancocelesti e quest’anno in campo per 4 gare con 1 gol. La Lazio però ...Luka Romero lascia la Lazio in prestito Le ultime novità sul talento argentino di casa biancoceleste Come riportato da Il Messaggero spuntano clamorosi rumors sulla possibilità di cedere Luka Romero ...