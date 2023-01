Lazio | per Immobile lesione muscolare di primo grado

TUTTO mercato WEB

Tetti scoperchiati e famiglie evacuate. Il sindaco: "Faremo richiesta alla Regioneil riconoscimento dello stato di calamità naturale" Tromba d'aria a Valmontone, in provincia di Roma. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma ci sono danni a diverse abitazionii tetti ...Allerta gialla neltemporali e vento dalle prime ore del mattino di mercoledì 18 ele successive 12 - 18 ore. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ... Lazio, per la fascia sinistra Pellegrini si allontana: domenica summit non positivo col giocatore Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno ev ...Brutte notizie per la Lazio e Maurizio Sarri. Dopo essere stato sostituito al 15' della gara con il Sassuolo, Ciro Immobile si è sottoposto a degli accertamenti che ...