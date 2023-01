Lazio | per Immobile lesione di primo grado

(Di martedì 17 gennaio 2023) Latramite un comunicato ufficiale rende note le condizioni di Ciro. L’attaccante ha rimediato unadialla coscia destra. “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadia carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. I tempi di recupero pervariano da una a ...

Lazio, per credere al miracolo ora serve il vice Immobile Dopo il gol annullato a Colley, lo sfogo del presidente Lanna: "Se ci vogliono in B, ce lo dicano, subiamo da inizio anno". La società recrimina per errori ...Il club biancoceleste: "Sottoposto a monitoraggio quotidiano: verrà sottoposto a nuovi esami nei prossimi giorni" ...