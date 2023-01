(Di martedì 17 gennaio 2023) La voce del padrone per ricordare a tutti il bene supremo: la. Il presidente Lotito ha cercato la mediazione tra Tare e Sarri ma, al di là dei rapporti tra i due, c'è un elemento su cui è auspicabile un intervento deciso del numero uno del club: il settorele. Gli investimenti da 2.8 milioni a stagione degli ultimi anni hanno prodotto risultati modesti a parte qualche giocatore convocato nell'Under 15 o 17 della nazionale che poi quasi sempre si è perso al salto di categoria. E così Sarri si ritrova senza la possibilità di attingere dalla Primavera che gioca nella serie B mentre un altro tecnico come Mourinho può schierare Volpato, Tahirovic o Bove nella Roma. Il giorno e la notte. Nellail vuoto, frutto di anni in cui si è scelto dipoco sui ragazzi nonostante fosse proprio quella la ...

Il Tempo

... Toscana, Campania e. Solo nella Provincia autonoma di Bolzano non si rilevano danni all'... L'animale non èche lo si debba catturare, si crea invece una zona dove si fa trovare del ...... dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempoper la valutazione dei titoli e la ... 2 in graduatoria con idoneo Friuli Venezia Giulia - posti 3, vincitori 3posti a bando 1 ... Lazio, necessario puntare di più sui giovani La voce del padrone per ricordare a tutti il bene supremo: la Lazio. Il presidente Lotito ha cercato la mediazione tra Tare e Sarri ma, al di ..."Non ci sono le condizioni per bloccare l'opera", scrivono i giudici. Ma gli avvocati dei ricorrenti meditano già di rivolgersi al Consiglio di Stato ...