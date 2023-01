Lazio | brutte notizie per Immobile | l’esito degli esami

Calcio in Pillole

L'esito degli esami di Ciro Immobile, attaccante della, dopo l'infortunio contro il Sassuolo. I dettagli Di seguito il comunicato dellasulle condizioni di Ciro Immobile. COMUNICATO - "Lo staff medico della S. S.comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali ...Ne abbiamo fatte di campagne elettorali, ci hanno dato sempre per sconfitti, sempre indietro, così indietro da farefigure . Mi ricordo Bruno Vespa quando mise la bandierina blu sule ... Brutte notizie per la Lazio: lesione per Ciro Immobile Nessuna sorpresa alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia del 12 e del 13 febbraio. Il sondaggista Nicola Piepoli è sicuro: "Non ...Nuovo lungo stop per Ciro Immobile che dovrà stare ai box per almeno 25 giorni saltando il big match della Lazio contro il Milan.