Lazio-Bologna ottavi coppa Italia | giovedì 19 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Cittaceleste.it

Giovedì torna la Coppa Italia con Atalanta - Spezia,e Juventus - Monza. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023. vai alla gallery... l'Emilia Romagna (attesi fino a 10/15 cm a Parma, Reggio Emilia, Modena e), buona parte ... la neve farà la sua comparsa fino a quote di bassa collina anche su Toscana, Marche e. ... Lazio, Maximiano spera in una chance: di nuovo contro il Bologna La Lazio deve chiudere un terzino in tempi brevi: questo è stato il comandamento che Sarri ha professato all’incontro con Tare e Lotito. Nonostante le differenze di vedute importanti con il tecnico ...Un inizio sfortunato per il classe '99 che è finito lontano dai radar e dal campo, ormai da quel 14 di agosto che ha aperto la stagione di Serie A tra Lazio e Bologna. Complesso sostituire un portiere ...