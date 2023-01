Lazio | Abbate | «Sulla diatriba Sarri-Tare ho sentito dire molte mezze verità»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alberto, giornalista, ha parlato della presuntatra Maurizioe Igli. Ecco le sue dichiarazioni Alberto, giornalista, ha parlato a Radiosei della presuntain casatra Maurizioe Igli. PAROLE – «ho. Va fatta chiarezza. Cancellieri è stato preso chiedendo ase gli piacesse come giovane e in vista dell’acquisto di Ilic. Non gli è stato detto che avrebbero speso 9 milioni di euro per fargli fare la prima alternativa. Maximiano è stato preso dopo ...