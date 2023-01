L' aspetto in Ucraina | il messaggio di Zelensky alla filoitaliana Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lo stato della guerra in, la minaccia nucleare di Vladimir Putin, la visita di Giorgia, l'intervento al festival di Sanremo. Sono tanti i temi toccati dal presiedente ucraino Volodymyrnel corso dell'intervista con Bruno Vespa in onda nella puntata di martedì 17 gennaio di Porta a Porta, su Rai1. "Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgiaperché durante il nostro primo colloquio lei mi ha detto 'Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia', e così abbiamo iniziato la conversazione con lei. Io ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto. Mi è assolutamente chiara la sua retorica. Anche se nella società c'erano delle sensazioni diverse, perché Draghi sosteneva l'e ora c'è un governo diverso, e c'era chi divulgava informazioni che questo governo sarebbe ...