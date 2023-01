Lasciano il figlio di due anni da solo nel suv per fare commissioni | genitori denunciati

(Di martedì 17 gennaio 2023) Quando gli agenti della polizia locale lo hanno notato all'interno di un Suv parcheggiato in divieto di sosta, il bimbo piangeva disperatamente. Il piccolo, di soli due, era stato lasciato in auto damentre isbrigavano una...

Giornale dei Navigli

LO SPETTACOLO Spesso online accadono cose cheil segno nella vita reale. Lo sa bene il ... Complice la maldestra intraprendenza telematica delMario e del fratello Taddeo. Mattia, ...Ildel Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Nando © Deb Photo Luciano Traina: "Stesso ... Chi prenderà il suo posto o chi lo ha già preso, perché simili criminali nonmai i loro traffici ... Lasciano il figlio di due anni in auto per sbrigare commissioni: genitori denunciati Si erano innamorati 22 anni fa e sposati 12 anni fa, ma la storia è arrivata ora al capolinea: Noel Gallagher e la moglie Sara MacDonald si sono lasciati. Il loro portavoce ... a focalizzarsi sui loro ...Calabria 7 - Un portale d'informazione onlineper la Calabria, per i calabresi. Attualità,Politica, Cronaca, Sport e notizie per tutte leprovince.