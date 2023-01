L’arresto di Messina Denaro resta indigesto a Luca Bizzarri che insulta noi del “Secolo”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il tweet su Matteoche ha scritto ieri mattinaha ricevuto oltre un milione e quattrocentomila visualizzazioni: è stato in tendenza su Twitter a lungo. Per chi lo avesse perso eccolo qui: «Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell’aver arto uno che faceva il latitante da trent’anni a venti metri da casa sua. Che grande colpo». Non propriamente la battuta meglio riuscita al comico genovese, che si è visto subissato di critiche e, come spesso accade nel mondo dei Social, anche di insulti. LEGGI ANCHE Da Saviano a: quelli che ci sono rimasti "male" per l'arresto di... Arto il superboss Matteo. ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma mentre'Italia si congratulava con lo Stato per la sua cattura, i soliti noti polemizzavano e disquisivano sui tempi, a loro dire troppo lunghi, per. Ma anche perché Matteo...Governo, Berlusconi non molla le poltrone ma sarà battagliadi MatteoDenaro ha di fatto narcotizzato il dibattito politico. Sulle agenzie di stampa, in tv e sui giornali non si parla di altro, come se tutto il resto - ad esempio la corsa del ... Messina Denaro, l'arresto in una Palermo quasi indifferente. Con Riina festa liberatoria