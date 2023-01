L’Aquila | il carcere di massima sicurezza dove è stato portato Messina Denaro | letti saldati e celle sorvegliate 24 ore al giorno

Leggi su corriere

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alle «Costarelle» 159 detenuti al 41 bis, il maggior numero di tutta Italia. Nella stessa struttura (unica del genere per le donne) anche la brigatista Nadia Desdemona Lioce. Il controllo affidato agli agenti speciali del «Gom»: visite a sorpresa e in tv solo programmi nazionali (per evitare messaggi in codice su canali locali)