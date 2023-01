L' Antitrust bastona i gestori della benzina Ma è confermato lo sciopero

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si accende il faro dell'sui carburanti che, con l'avvio delle procedure, cerca di fare luce - grazie anche al contributoGuardia di Finanza - sui «prezzi irregolari» di cinque compagnie. Intanto, aidei distributori die diesel, che confermano per ora lodel 25 e 26 gennaio, il decreto non piace: rivolgono un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché il governo in modo omogeneo si assuma la responsabilità di guardare alle difficoltà del settore e soprattutto, nell'immediato, per mettere un punto allo «scaricabarile» sul caro-carburanti. L'Autorità garanteconcorrenza e del mercato - con il Nucleo specialeGuardia di Finanza - ha avviato istruttorie con ispezioni nei ...

Start Magazine

Dunque, tenuto conto del parere dell'Agcom, l'ha stabilito che la prima pratica è "contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di comportamento ......99 euro, ma senza bagaglio a mano, e poi tisui denti quando, da studente o da lavoratore ... e poi ha comunque presentato un esposto all', che ha aperto un'istruttoria per capire se ... Perché l’Antitrust bastona Yoox (gruppo Richemont) L'Antitrust ha comminato una multa a Yoox Net-a-Porter Group per 5,25 milioni di euro per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso ...Multe milionarie per pratiche commerciali scorrette: l'Antitrust commina una sanzione da 3 milioni di euro per Unieuro e 1,2 per Monclick ...