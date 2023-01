LAMBORGHINI | dal 19 gennaio su Prime Video La nuova clip

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo aver chiuso l’ultima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, sarà disponibile a partire dal 19su– The man behind the legend. Chi ha scritto “”? Il film è scritto, e anche diretto da Bobby Moresco (vincitore del Premio Oscar® per Crash). Cast A riportare in vita la storia di Ferruccio, genio visionario e fondatore dell’omonima casa automobilistica, Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar® per La dea dell’amore) e ancora, Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment). Nel cast anche attori e talent italiani, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino. Cast tecnico Liberamente ispirato al libro “Ferruccio ...