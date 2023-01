(Di martedì 17 gennaio 2023)– Tanti volontari per puliredai rifiuti, soprattuttohe, che le recenti mareggiate hanno portato sulla spiaggia. Il primo gruppo si è mosso dall’ingresso sud del centro visite di via Roma dove il referente della Area dottor Corrado Battisti, organizzatore dell’iniziativa, ha accolto i partecipanti con una breve introduzione sulle caratteristiche specifiche della palude. Molti i cittadini presenti anche provenienti da Roma, i Volontari della Lipu e del Comitato Rifiuti zero, alcuni insegnanti con bimbi, le Guardie zoofile e ambientali di Accademia Kronos sezionee i due operatori del Parco Carlo ed Egidio. Dall’area nord di Campo di Mare molti volontari coordinati da Scuolambiente, anche con la rappresentanza del forum giovani, e dai i ...

Il Faro online

... 'rubandoli' agli avversari e dandogli la maglia del: un fenomeno che si è diffuso ... Unche nasce dall'idea di Alberto Stentardo, che dodici anni fa ha pensato di riproporre su una ..., Rosolino: 'L'incontro con i giovani è stato un' - 'Uno scambio proficuo di idee e di proposte interessanti dai ragazzi per i ragazzi'. Con queste parole il consigliere delegato ... Ladispoli, successo per il "plastic blitz" a Torre Flavia LADISPOLI - “Uno scambio proficuo di idee e di proposte interessanti dai ragazzi per i ragazzi”. Con queste parole il consigliere delegato alle Politiche G ...“Uno scambio proficuo di idee e di proposte interessanti dai ragazzi per i ragazzi”. Con queste parole il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, ha commentato l’esito dell ...